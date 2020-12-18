إضافة خلفيات موسيقية إلى شريحة واحدة عبر «Keynote»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستعين مستخدمو أجهزة «ماك» بتطبيق Keynote في إعداد المحاضرات والعروض التقديمية، نظراً إلى مزاياه العديدة، ومن أهمها ميزة إضافة الخلفيات الموسيقية إلى هذه المحاضرات دفعاً للملل، أو إضافة بعض البهجة على المحاضرات وعروض الشرائح، إلا أن المستخدم قد يرغب أحياناً في إضافة الصوت إلى شريحة معينة فقط من شرائح المحاضرة لإبراز اختلافها عمّا سبقها أو لحق بها. والحقيقة أن طريقة إضافة الخلفيات الموسيقية للملف ككل تختلف عن إضافتها إلى شريحة واحدة فقط، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق Keynote، فيمكنك إضافة المحتوى الصوتي إلى إحدى شرائح المحاضرة من خلال فتح التطبيق، ثم المحاضرة المرغوبة، وانتقل منها إلى الشريحة التي ترغب في إضافة الصوت إليها.

انقر فوق تبويب: «الوسائط» Media ضمن شريط أدوات التطبيق، ومن النافذة المنسدلة اختر قسم: «الموسيقى»، واختر بعد ذلك الملف الصوتي، أو اسحبه إلى الشريحة التي ترغب في إضافته إليها، وسيظهر الملف كزرّ تشغيل مستدير، وهنا يمكنك النقر فوقه لتشغيل الصوت أو إيقافه، وفي حال رغبت في تحريكه، حدد الملف ثم اسحبه وأفلته.

أخيراً، انقر فوق زر: «التنسيق» Format في أعلى يمين النافذة، لتعديل ملف الصوت بالاقتصاص منه، أو تكراره.