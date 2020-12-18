«شاومي» تطلق قارئ كتب بشاشة كبيرة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية «Mi Reader Pro» الجديد، الذي يمتاز بشاشة كبيرة.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يشتمل على شاشة قياس 7.8 بوصات بدلاً من قياس ست بوصات في الإصدار السابق، ويأتي مزوداً بإضاءة خلفية، يمكن تعديلها حسب رغبات المستخدم بين ألوان الإضاءة الباردة والدافئة.

وذكرت «شاومي» أن قارئ الكتب الجديد يأتي بوزن 251 غراماً، بسُمك لا يتعدى سبعة ملليمترات، وينبض بداخله معالج رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، وبالتالي يجمع بين الأداء الفائق والاستهلاك المنخفض للطاقة الكهربائية.

ويعتمد جهاز «شاومي» على نظام التشغيل «أندرويد 8.1»، ويتم نقل الكتب الإلكترونية عن طريق شبكة «واي فاي» أو تقنية Baidu Netdisk، فيما تصل فترة تشغيل البطارية، سعة 3200 مللي أمبير/‏ساعة، إلى 70 يوماً.