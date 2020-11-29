«كاسبرسكي» تطلق أداة رقمية للكشف عن برمجيات التجسس والملاحقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أخيراً، أداة رقمية خاصة للكشف عن برمجيات التجسس والملاحقة، وذلك بعد مرور عام على تأسيس «التحالف ضد برمجيات الملاحقة»، واحتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتمكّن برمجيات الملاحقة أو Stalkerware، مستخدمها من التجسس على الحياة الخاصة لشخص آخر، عبر جهاز ذكي، وكثيراً ما تُستخدم لتسهيل العنف، أو تبريره ضد شريك الحياة الذي يكون المرأة غالباً.

وقد طوّر الباحث الأمني في فريق البحث والتحليل العالمي التابع لـ«كاسبرسكي»، فليكس إيمي، أداة رقمية بسيطة لاكتشاف وجود برمجيات التجسس المثبتة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من دون إشعار الجناة بذلك، من أجل المساعدة في حماية المستخدمين من برمجيات الملاحقة.

وقال إن فكرة تطوير هذه الأداة، التي أطلق عليها اسم TinyCheck خطرت له في اجتماع أثناء مناقشة مسألة برمجيات الملاحقة مع إحدى المنظمات الفرنسية غير الربحية المعنية بدعم حقوق المرأة، وقال: «رغبت المنظمة في مساعدة من يشتبهون في وجود برمجيات للملاحقة على أجهزتهم، من دون تثبيت تطبيقات إضافية أو إجراء تحليلات جنائية».

وتفحص الأداة الرقمية المبتكرة، حركة مرور البيانات الصادرة من الجهاز المحمول، عبر أي اتصال عادي بالإنترنت، وتحدّد التفاعلات التي تجري بينه وبين المصادر الخبيثة المعروفة على الإنترنت، مثل الخوادم الخاصة ببرمجيات التجسّس. وتهدف TinyCheck إلى مساعدة المنظمات غير الربحية المعنية على دعم الناجيات من حوادث العنف المنزلي وحماية خصوصيتهنّ.