«نوكيا» تطلق جهاز بث يدعم تقنية «4K»

المصدر: إسبو - د.ب.أ

أعلنت شركة «نوكيا» عن إطلاق جهاز بث جديد، يعتمد على نظام التشغيل «Android TV» ويدعم تقنية «4K».

وأوضحت الشركة أن جهاز البث «Streaming Box 8000» الجديد بأبعاد 112 × 112 × 24 ملم، وبوزن 250 غراماً، ويحتوي على جهاز تحكم عن بُعد مريح للغاية، مع العديد من الوظائف، بما في ذلك البحث الصوتي مع «غوغل Assistant» المدمج.

وأضافت أنه تم تزويد الجهاز بمعالج «Amlogic S905X3»، مع وحدة معالجة الرسوميات «ARM Mali-G31 MP2»، وكذلك ذاكرة وصول عشوائي «DDR3» سعة اثنين غيغابايت، وذاكرة eMMC سعة ثمانية غيغابايت، مشيرة إلى أنه يتم تشغيل محتوى الفيديو بدقة «4K UHD».

وأشارت «نوكيا» إلى أن الجهاز الجديد، الذي يبلغ سعره 100 يورو (نحو 420 درهماً)، يوفر منفذَي «HDMI» و«RJ-45 LAN».