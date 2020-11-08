«نوكيا» تطلق سماعة رأس لاسلكية بتقنية إلغاء الضوضاء

المصدر: إسبو - د.ب.أ

أعلنت «شركة نوكيا الفنلندية» عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Essential True Wireless Earphones E3500 الجديدة بسعر يبلغ 90 يورو.

وأوضحت الشركة أن السماعة تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء، وتنبض بداخلها مجموعة شرائح من «كوالكوم» مع تقنية فك التشفير AptX، وتضمن هذه التقنية أن يتم ضبط أداء سماعة الرأس بشكل ديناميكي وفقاً لغرض الاستخدام، مثل الاستماع إلى الموسيقى، أو إجراء المكالمات الهاتفية.

وأشارت «نوكيا» إلى أن نظام إلغاء الضوضاء CVC يعمل على الحد من الضوضاء الجانبية المزعجة؛ حيث يلتقط الميكروفون المدمج جميع الضوضاء الخلفية. ومن ضمن وظائف هذا النظام المواءمة التلقائية لشدة الصوت وتغيير التردد والتحكم الذاتي في شدة الصوت اعتماداً على الضوضاء الخارجية المسجلة، مع إلغاء صوت الرياح، وصدى الصوت، كما يمكن للمستخدم ضبط سماعة الرأس على وضع Ambient عند الرغبة في الاستماع إلى الأصوات المحيطة به مثلاً عند السير في الطرقات.

ويتم اقتران السماعة اللاسلكية الجديدة بالهاتف الذكي أو أجهزة التشغيل الأخرى عن طريق تقنية «بلوتوث 5.0»، فيما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى ست ساعات.

وتتيح علبة الشحن المرفقة مع سماعة الرأس إمكانية شحن البطارية ثلاث مرات، وعندما يتم إخراج السماعة من علبة الشحن فإنها تعمل تلقائياً، وعندما يتم خلعها من الأذن فإنه يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق وظيفة التحكم اللمسي أو بواسطة المساعد الصوتي «Assistant» من «غوغل»، أو «Siri» من «أبل».