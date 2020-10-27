«آيسر» تكشف عن «لاب توب» قابل للتحول

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آيسر» عن جهاز «الكروم بوك Spin 513» الجديد، موضحة أن جهاز الـ«لاب توب» القابل للتحويل يعتبر أول جهاز «كروم بوك» مزود بمعالج «كوالكوم Snapdragon 7c»، ويمتاز بفترة تشغيل بطارية تمتد إلى 14 ساعة، ويدعم تقنية «4G/‏LTE» بشكل اختياري.

وأضافت الشركة التايوانية أن باقة تجهيزات الجهاز الجديد المزود بنظام «كروم أو إس»، يشتمل على شاشة لمسية «IPS» قياس 13.3 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة «Full HD»، ومحمية بزجاج الغوريلا، فيما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 78%.

وأشارت إلى أن جهازها الجديد يتميز بمفصلة 360 درجة، التي تتيح نصب الجهاز في أوضاع مختلفة، بدءاً من وضع الـ«لاب توب» التقليدي مع لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة اختيارية، مروراً بوضع الحاسوب اللوحي، ووصولاً إلى وضع الخيمة أثناء تشغيل العروض التقديمية.

يشار إلى أن «آيسر» لم تفصح عن أسعار جهازها الجديد في أسواق المنطقة العربية.