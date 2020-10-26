نشر الصور على «إنستغرام» باستخدام «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحب كثيرون نشر الصور والفيديوهات عبر شبكة «إنستغرام»، لكنهم ينزعجون من القيام بذلك عبر شاشات الهواتف الضيقة، حيث تجبرهم أحياناً على اختصار التعليقات. غير أنهم يضطرون إلى ذلك، لأن «إنستغرام» لا يقبل نشر الصور والفيديوهات إلا من خلال تطبيق الهواتف.

لذا إن أراد المستخدم غير ذلك لابد أن يجعل المنصّة تظن أنه يستخدم التطبيق من خلال الهاتف.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» ورغبت في نشر الصور عبر منصّة «إنستغرام» باستخدام جهاز «ماك» يمكنك استخدام أدوات المطوّرين باتباع الخطوات الآتية: افتح متصفح «سفاري» على جهاز «ماك» وانتقل إلى شريط الأدوات وانقر فوق تبويب Safari، ثم انقر فوق خيار «التفضيلات» Preferences داخل النافذة المنسدلة، ومنها انتقل إلى «التفضيلات المتقدمة» Advanced، ومن ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «إظهار قائمة التطوير في شريط القوائم»Show Develop Menu In Menu Bar إذا لم يكن مفعلاً.

ثم افتح «إنستغرام» عبر متصفح «سفاري» من خلال هذا الرابط: «www.instagram.com»، وانتقل إلى قائمة «التطوير» Develop من القائمة العلوية، وعندها انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الخاصة بقائمة التطوير الجديدة وفوق خيارUser Agent ثم فوق خيار «سفاري» Safari وانقر بعدها فوق هاتف «آي فون» ونظام التشغيل الخاص بجهازك، ليظهر الآن حسابك على «إنستغرام» كما يبدو على هاتفك الـ«آي فون»، ويمكنك النقر فوق زر «التحميل» Upload لنشر الصور كما هو المعتاد.