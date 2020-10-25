«فيوسونيك» تطلق شاشة ألعاب بــ 5 أوضاع تشغيل

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت «شركة فيوسونيك الأميركية» عن إطلاق شاشتها الجديدة VX2458-P-MHD لعشاق الألعاب، والتي تمتاز بأوضاع لعب متطورة وتعمل بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وتشتمل على سماعات مدمجة. وتروج «فيوسونيك» للشاشة التي تأتي بقياس 24 بوصة من خلال تقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD. وتوفر الشاشة خمسة أوضاع للتشغيل، وثلاثة إعدادات مسبقة للألعاب. ويتم توصيل الشاشة الجديدة بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب والكمبيوتر اللوحي عن طريق منفذ «DisplayPort»، ومنفذي «HDMI»، ومنفذ «HDMI 2.0».