«لوجيتك» السويسرية تطلق نظاماً صوتياً لعشاق الألعاب

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت «شركة لوجيتك السويسرية» عن إطلاق النظام الصوتي Z407 الجديد الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وأوضحت «لوجيتك» أن النظام الصوتي الجديد يشتمل على سماعتي ستيريو بتصميم بيضاوي، وباللون الرمادي، كما يتم توصيل النظام بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التشغيل الأخرى عن طريق تقنية «بلوتوث 5.0» أو منفذ «USB-Audio» أو منفذ قياس 3.5 ملليمترات. وأشارت الشركة إلى أن عملية التحكم في النظام الصوتي تتم عن طريق «ريموت كونترول»، بمدى تغطية يبلغ 20 متراً.