موقع إلكتروني يعرض شكل الأرض قبل 750 مليون سنة

المصدر: برلين - د ب أ

أفاد موقع الـ"ويب" Ancient Earth Globe، بأنه يعيد تشكيل الصفائح التكتونية للكرة الأرضية خلال 750 مليون سنة الماضية ويعرض حركة دوارة للأرض ببطء، حيث يمكن ضبط حجم الكرة الأرضية باستمرار باستخدام طارة الفأرة أو تغيير الرؤية عن طريق الضغط على الرز الأيسر للفأرة مع التحريك في كل اتجاه.

وأضاف أنه يمكن وقف التدوير التلقائي عن طريق خيارات العرض Display Options في أعلى اليمين، وفي أعلى الجانب الأيسر يمكن تعيين المدينة المرغوب معاينتها.

وأوضح الموقع الإلكتروني أنه في الجزء العلوي من منتصف الصفحة، يمكن الآن الذهاب في رحلة عبر الزمن وتحديد عدد ملايين السنين التي تريد العودة إليها لترى كيف تم توزيع المياه والأرض في ذلك الوقت، والتي تمتد إلى من 0 إلى 750 مليون سنة.

وبين أنه في الجزء العلوي الأيمن بجانب بند الانتقال إلى Jump to توجد قائمة بالأحداث المختلفة مثل الشعاب المرجانية الأولى أو النباتات البرية الأولى أو الديناصورات.