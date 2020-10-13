«ستيل سيريز» تطلق سماعات رأس للألعاب ببطارية تدوم 24 ساعة

المصدر: كوبنهاغن- د.ب.أ

أعلنت شركة ستيل سيريز الدنماركية، عن إطلاق سماعات الرأس «Arctis 7P»، و«Arctis 7X» الجديدة التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن السماعات تتناسب مع أجهزة الألعاب «سوني بلاي ستيشن 5»، و«مايكروسوفت إكس بوكس Series X»، لافتة إلى أنها تتضمن «دونجل» USB-C جديداً يمكن استعماله مع جهاز «Switch» أو مع كمبيوتر مكتبي أو هاتف ذكي.

ويعتبر «دونجل» USB-C الجديد إحدى أهم الوظائف في سماعات الرأس الجديدة، والذي يتيح للمستخدم إنشاء اتصال لاسلكي 2.4 غيغاهرتز لتحسين جودة الصوت، وتقليل وقت الاستجابة.

وتشتمل باقة التوريد على محول لمنفذ USB-A، الذي يمكن استعماله مع جهاز الألعاب «إكس بوكس Series X».

وأوضحت الشركة أن سماعات الرأس الجديدة تتضمن مشغلات قياس 40 ملليمتراً، وبطارية تدوم لمدة 24 ساعة، إضافة إلى ميكروفون Discord وأزرار يتم استعمالها للتحكم في شدة الصوت.

وأعلنت «ستيل سيريز» عن توافر سماعات الرأس «Arctis 7P»، و«Arctis 7X» اعتباراً من الآن بسعر يبلغ 180 يورو (نحو 780 درهماً).