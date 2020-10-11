عرض الرسائل الأحدث في محادثات البريد على «آي باد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحفل تطبيق البريد الأساسي Mail، على أجهزة نظام «آي أو إس»، بالعديد من الميزات، كما يتيح للمستخدم تعديل الإعدادات الخاصة به، حتى تتناسب مع تفضيلاته بسهولة. ومن ذلك مثلاً إمكانية التحكم في إجراءات التمرير، وتفعيل التنبيهات عند الرد على الرسائل، وعرض البريد الوارد بحسب الترتيب الزمني، أو بحسب المحادثات. ومن ذلك، أيضاً، التحكم في عرض الرسائل الواردة داخل كل محادثة على حدة، بحيث تظهر الرسائل الأخيرة في هذه المحادثة بالأعلى دوماً، كي لا يشعر المستخدم بالحيرة في تتبع ورود الرسائل الحديثة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق البريد على أجهزة «آي باد»، فإنه يمكنك الاستفادة من ملمح عرض أحدث الرسائل في أعلى المحادثة، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر داخل لوح القوائم الوارد في الجانب الأيسر من نافذة «الإعدادات» حتى تصل إلى تبويب: «البريد» Mail، وانقر فوقه، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة، ومرر حتى تصل إلى قسم: «المحادثات».

ابحث تحت القسم السابق عن خيار: «عرض أحدث الرسائل في المقدمة» Most Recent Message on Top، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين، ليظهر اللون الأخضر بجانب الزر.