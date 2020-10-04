تعطيل حساب «فيس بوك» أو حذفه عبر أجهزة «IOS»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قد يفكر المستخدم في الاستمتاع بفترة راحة مؤقتة من حسابه في «فيس بوك» هرباً من الإزعاج المتواصل، وذلك بدلاً من مغادرة المنصة ككل. لذا تتيح المنصة لأعضائها ملمح تعطيل الحساب مؤقتاً، ومن ثم لا يصبح حسابه مرئياً للآخرين أو قابلاً للبحث عنه.

ويقرر المستخدم بعد هذه الفترة إن كان يريد التراجع عن قراره أو يتخذ قراره النهائي بإغلاق الحساب نهائياً. وتختلف الإجراءات الخاصة بهذا الأمر بحسب المنصة التي يستعين بها المستخدم في إتمام الخطوات.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «فيس بوك» عبر الأجهزة العامة بنظام التشغيل (IOS) وقررت تعطيل حسابك أو حذفه، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق «فيس بوك» على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل (IOS)، ثم انقر فوق القائمة الرئيسة التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ثلاثة خطوط أفقية في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

ومرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب: الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy وانقر فوقه ثم فوق خيار: الإعدادات Settings الذي يندرج تحته.

وبعدها مرر للأسفل مجدداً وانقر فوق خيار: ملكية الحساب والتحكم فيه Account Ownership And Control.

ثم انقر فوق خيار: التعطيل Deactivation أو الحذف Deletion ثم اتبع التعليمات التي ستظهر أمامك.

وإذا كنت قد قررت حذف الحساب، فقد ترغب في تنزيل نسخة من المعلومات الخاصة بك على «فيس بوك»، لذا ابحث عن الرابط الخاص بهذا الأمر، علماً بأن حذف الحساب بشكل كامل سيعني أيضاً حذف تطبيق «ميسنجر» وكل الرسائل.