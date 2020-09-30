«إل جي» تقدم هاتفاً بكاميرا «سيلفي» دقة 32 ميغابيكسل

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت «شركة إل جي الكورية الجنوبية» النقاب عن هاتفها الذكي «K71» الجديد، بشاشة كبيرة تدعم الإدخال عن طريق القلم.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.8 بوصات بدقة وضوح «FHD+»، مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل، فيما توجد على ظهر الهاتف كاميرا ثلاثية، تبلغ دقة الرئيسة منها 48 ميغابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثانية ذات الزاوية الواسعة، والكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، 5 ميغابيكسل.

ويمتاز الهاتف بأنه يأتي مع قلم إلكتروني مدمج. وهو يحتوي على معالج من نوع ميديا تيك Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.