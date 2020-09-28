إرشادات لتحقق أقصى استفادة من اجتماعات الفيديو

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زاد الإقبال خلال الفترة الأخيرة على إجراء مكالمات الفيديو ومؤتمرات الـ«ويب»، للتغلب على مشكلة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بُعد من المنزل.

وتعددت التطبيقات الخاصة بهذا النوع من التواصل، لكن رغم تباين مميزاتها وأساليب استخدامها إلا أن على مستخدميها الحرص عند استخدامها على مراعاة مجموعة من النصائح.

فإذا كنت بصدد استخدام هذه التطبيقات، اتبع النصائح التالية لتحقق أقصى استفادة ممكنة: تأكد من قيامك بالتحول إلى الشبكة اللاسلكية «واي فاي» بدلاً من شبكة بيانات الهاتف، حيث إن الشبكات اللاسلكية أكثر استقراراً، وهو ما يعني تراجع فرص فقدان الاتصال بالطرف الآخر.

اختر خلفية مناسبة داخل المكان الذي تنوي التصوير فيه، ومن المهم أن يتسم هذا المكان بالنظام حتى يبدو مظهرك لائقاً أمام الآخرين.

تأكد أن مصدر الضوء في مواجهتك وليس خلفك، وإلا لن يستطيع الطرف الآخر في الاتصال رؤيتك بوضوح. إذا أردت أن يكون هناك أكثر من شخص في الإطار الخاص بمكالمة الفيديو، يمكنك أن تضع هاتفك بعيداً إلى حد ما مستنداً إلى الحامل الثلاثي أو إلى مسند صغير.

تأكد من أن شاشة الهاتف في مواجهتك حتى ترى كل المشاركين في مكالمة الفيديو وحتى يستطيعوا هم أيضاً رؤيتك عبر كاميرا «السيلفي». لا تقترب كثيراً من الشاشة، لذا إجعل الهاتف على بعد ذراع منك حتى يكون كل وجهك مرئياً للمشاركين الآخرين. تأكد من عدم وجود ضوضاء في المكان، لذا اغلق التلفاز والموسيقى الدائرة في الخلفية.