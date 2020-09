جمع قوائم «التذكير» في مجموعة واحدة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أدخلت شركة «أبل» تعديلات كثيرة على تطبيق «المذكرات» Reminders، الخاص بأجهزة «ماك»، في نظام التشغيل Macos Catalina. ومن ذلك مثلاً إمكانية جمع المذكرات المنفصلة في قوائم تربط بينها رابطة محددة، كالمذكرات الخاصة بالعمل أو الدراسة وغيرهما، ويجعل هذا الأمر محتوى التطبيق مرتباً دوماً، ويسهل الوصول إلى المذكرات المطلوبة.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Reminders عبر أجهزة «ماك» العاملة بنظام التشغيل Macos Catalina، وأردت جمع قوائم التذكير تحت مجموعة واحدة، اتبع ما يلي: افتح تطبيق المذكرات Reminders على جهاز «ماك»، ومرّر داخل الجانب الأيسر من النافذة حتى تصل إلى قسم «قوائمي» My lists، ثم اختر القوائم التي تريد أن تضيفها إلى مجموعة جديدة. ولو أردت اختيار قوائم متعددة، انقر فوق القائمة الأولى، ثم النقر مع التثبيت فوق زر Shift، ومن ثم فوق القائمة الأخيرة في العمود الذي تريد ضمه، وبعدها انقر فوق قائمة «ملف» File في الأعلى، ثم فوق خيار «مجموعة جديدة» New Group داخل النافذة المنسدلة، وامنح المجموعة الجديدة اسماً وانقر فوق زر «الإدخال» Enter. ولإضافة قوائم للمجموعة الجديدة، انقر فوق القائمة بزر الفأرة الأيمن، ثم فوق خيار «الإضافة إلى مجموعة» Add to Group ومن النافذة المنسدلة انقر فوق اسم المجموعة.