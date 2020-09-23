«جو برو» تطلق كاميرا «أكشن» جديدة

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «جو برو» عن إطلاق كاميرا «أكشن» جديدة، تمتاز بشاشة أمامية ملونة وفترة أطول لتشغيل البطارية، ووضع الفيديو «5K». وأوضحت الشركة الأميركية، أن قياس الشاشة الأمامية للكاميرا «Hero 9 Black» الجديدة، يبلغ 1.4 بوصة، بينما يبلغ قياس الشاشة اللمسية على الجانب الخلفي 2.27 بوصة، مشيرة إلى أن الشاشة الأمامية توفر معلومات حول التسجيل الحالي، إضافة إلى وظيفة المعاينة المباشرة.

وأضافت أن باقة التجهيزات الداخلية للكاميرا الجديدة، تشتمل على مستشعر صورة بدقة 20 ميغابيكسل، الذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة «5K» بسرعة 30 صورة في الثانية، وبدقة «4K» بسرعة تصل إلى 60 صورة في الثانية، فضلاً عن التصوير بالحركة البطيئة بسرعة 240 صورة في الثانية حداً أقصى.