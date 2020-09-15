«غوغل» تعدّل تصميم «نيست هوم» مع زيادة ارتفاعه إلى 8.6 بوصات

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

سربت شركة «غوغل» مقطع فيديو ومجموعة صور في عرض تشويقي حول ما يتوقع أن يكون أكبر تحديث تجريه على مساعدها الصوتي الذكي «نيست هوم» منذ عام 2016. وأظهر التسريب أن تعديل التصميم يعد أبرز تغيير يتوقع حدوثه في الطراز الجديد من الجهاز، حيث سيصبح ارتفاعه 8.6 بوصات بدلاً من 5.6 بوصات في الطراز القديم، كما سيتم فيه الاستغناء على البلاستيك في المظهر الخارجي، ليحل محله القماش فقط، فضلاً عن تزويده بقاعدة مطاطية لتثبيته منتصباً في الوضع الرأسي.

ونشر التسريب فريق العلاقات العامة في «غوغل» أول من أمس، حيث ظهر في الفيديو رجل وسيدة وطفلة يعرضون الجهاز ويتعاملون معه أثناء الاستخدام في وضعيات مختلفة، فيما أظهرت الصور بعض التفاصيل الخارجية للجهاز.

تسريب سابق

وعلى الفور تناولت مواقع التقنية الفيديو والصور المسربين بالمراجعة والتحليل، من بينها موقع «ديجيتال تريند» الذي أوضح في تحليله أن هذا التسريب ليس الأول من نوعه حول «نيست هوم»، فقد أصدرت «غوغل» تسريباً سابقاً حول الجهاز فهم منه في البداية أن «نيست هوم» الجديد، سيظهر خلال منتصف يوليو 2020، لكن تبين بعد ذلك أنه مجرد عرض بيعي للطراز الحالي، ثم ظهرت تسريبات من خارج «غوغل» تشير إلى طرحه في أغسطس، وهو ما لم يحدث.

التصميم

ويعد التصميم والحجم لجهاز «نيست هوم»، من أكثر التغييرات وضوحاً مقارنة بالحجم الأصلي، حيث إنه من تحليل الصور والفيديو سيكون طول الجهاز الجديد أكثر قليلاً من 8.6 بوصات، في حين يبلغ طول النسخة الأصلية 5.6 بوصات.

كما أن هناك تغييراً واضحاً آخر يتعلق بالشكل، فبدلاً من أن «نيست هوم» الحالي يبدو كأنه علبة رقائق منتفخة، سيكون «نيست» الجديد كأنه وسادة غير مريحة، وبدلاً من الجزء العلوي المصنوع حالياً من البلاستيك والجزء السفلي المغطى بالقماش، سيكون كل شيء في الطراز الجديد مغطي بالقماش. كما أنه عوضاً عن الوضعية المفلطحة الأقرب للأفقية في الطراز الحالي، سيكون الطراز الجديدة في وضعية رأسية تجعله يقف منتصباً على قاعدة تثبيت من المطاط.

اللون

وفي صورة «غوغل» الرسمية المسربة، بدا الجهاز باللون المائي الموجود على «هوم ميني»، لكن السيدة التي ظهرت في الفيديو كان لديها جهاز بلون المرجان، وإن كان محللون يرون أنه من المحتمل أن تنهي «غوغل» خيارات الألوان بلون الفحم، وهو المفضل لديها.

ودلت الصور على أن الطراز الجديد سيحتوي على قاعدة مطاطية مانعة للانزلاق لإبقائه في وضع مستقيم، إضافة إلى زر كتم الصوت في الخلف. كما أنه سيكون مزوداً ببطارية، حيث ظهرت الفتاة الصغيرة في الفيديو وهي ممسكة بالسماعة وتسأل عما سيكون عليه الجهاز، ويظهر في الصورة منفذ للتزود بالطاقة بقوة «30 وات»، فئة «دي سي»، يتم توصيله بالجزء الخلفي للجهاز.

ميزات جديدة

وأشار التصميم الذي ظهر بالفيديو والصور، وكذلك شكل القماش الكامل، إلى أن هذا الجهاز موجه أكثر نحو تحقيق جودة صوت أفضل، وأن سماعاته ستكون من النوع الذي يتمتع بالعمل بزاوية 360 درجة، أي إطلاق الصوت من جميع الجوانب، بدلاً من إطلاقه من الأمام فقط حالياً كما هو الحال في جهاز «غوغل هوم ماكس».

لكن الفيديو أظهر أيضاً وجود مكبرات صوت احتياطية على الحائط، ما يشير في الوقت نفسه إلى أنه سيزود بمكبرات صوت استريو مزدوجة، إذ ظهر في المقطع الأول للفيديو رجل معه مكبران للصوت، كل منهما على جانب من رأسه.

ووفقاً للصور ومقطع الفيديو، فإن الجهاز ربما يأتي محتوياً على أجهزة استشعار مدمجة، يمكنها اكتشاف ما إذا كانت اليد على مقربة منه أم لا، وربما أجهزة استشعار للتحكم في مصابيح «الليد»، وكذلك القيام ببعض وظائف تأمين المنزل، واستشعار الحركة البعيدة عنه نسبياً.

توصيلات

وفي مقطع الفيديو الأخير، وضعت السيدة التي ظهرت في الفيديو الجهاز على منضدة من دون وجود أي «كابلات» أو توصيلات، كما ظهرت الفتاة الصغيرة وهي تحمل الجهاز في نهاية الفيديو من دون توصيلات، ويعني ذلك أن الجهاز الجديد سيكون محمولاً معتمداً على الطاقة المخزنة بالبطارية والاتصالات اللاسلكية، وهذا ما قد يفسر الزيادة الملحوظة في الحجم.

السعر

لم يتضمن التسريب الجديد لشركة «غوغل» حول جهاز «نيست هوم» المرتقب أي معلومة رسمية بشأن السعر، أو توقيت الإطلاق، لكن تسريبات من خارج «غوغل» ألمحت إلى أن السعر قد يكون في نحو 120 دولاراً (نحو 440 درهماً)، وأن الطرح قد يكون الشهر المقبل، أو في وقت لاحق خلال الخريف، جنباً إلى جنب مع طرح هاتف «بيكسل 5»، عالي المواصفات.