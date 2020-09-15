«غيغابايت» تكشف عن شاشة جديدة للألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «غيغابايت» عن شاشة جديدة تخاطب عشاق الألعاب.

وذكرت الشركة التايوانية أن شاشتها «Aorus FI25F» تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز والعديد من المزايا لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

وأضافت أن شاشة الألعاب تأتي مزودة بلوحة «IPS» قياس 24.5 بوصة وتعمل بدقة وضوح (1920 x 1080 بيكسل) ومعدل تنشيط صورة 240 هرتز، فيما تمتاز بزمن استجابة يبلغ 0.4 مللي ثانية، مع دعم تقنية «FreeSync Premium».

وأشارت إلى أن الشاشة المضادة للانعكاسات تعمل على عرض محتويات «HDR»، مبينة أن درجة السطوع القصوى بها تبلغ 400 نيت. وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان «sRGB» بشكل كامل.