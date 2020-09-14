«شاومي» تُطلق هاتفاً بكاميرا أمامية دقة 64 ميغابيكسل

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت «شركة شاومي الصينية» عن إطلاق هاتفها الذكي «Poco X3 NFC» من الفئة المتوسطة.

وتشتمل باقة التجهيزات على شاشة LCD قياس 6.67 بوصات بدقة وضوح «1080+» بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز، ومعدل استقصاء اللمس 240 هرتز، وبالتالي تمتاز بوقت استجابة سريع للغاية. وتظهر على الجانب الأمامي كاميرا «سيلفي» بدقة 20 ميغابيكسل، في وقت ركبت فيه الشركة كاميرا رباعية على الجانب الخلفي للهاتف.وتعوّل «شاومي» في الكاميرا الرئيسة على مثبت الصورة «IMX682»، فيما تأتي بدقة 64 ميغابيكسل.