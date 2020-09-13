التعرف إلى هوية المتصل ومنع الإزعاج

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتعرض بعض المستخدمين إلى الإزعاج بسبب المكالمات الهاتفية التي تصل إليهم من شركات التسويق الهاتفي، ومن بعض الجهات التي تستخدم «الروبوتات» في إجراء المكالمات الهاتفية، الأمر الذي يحتم عليهم الاستعانة بالتطبيقات التي تجنبهم تلقي مثل تلك المكالمات، وتتميز هواتف «Galaxy S20» باعتمادها على خدمة «Hiya» التي تقوم بالتعرف إلى المكالمات الواردة من «الروبوتات» وتقوم بحجزها من الأصل.

ورغم أن هذه الخدمة غير مجانية، إلا أن مستخدمي هواتف «Galaxy S20» يستمتعون بها مجاناً. كما أنها تتميز عن تطبيق Truecaller بحمايتها لخصوصية المستخدم وحظرها للإعلانات.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «Galaxy S20»، وتعاني الاتصالات المزعجة، يمكنك تفعيل ميزة التعرف على هوية المتصل ومنع الإزعاج باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الاتصال» Dialer، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة بيضاء فوق خلفية خضراء، وانقر فوق أيقونة التنقل في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، ابحث داخلها عن خيار «هوية المتصل والحماية من الإزعاج»، Caller Id And Spam Protection، ومن ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، واقرأ شروط تفعيل الخدمة بعناية، وإذا وافقت عليها ضع علامة التأشير داخل المربعات الظاهرة أمامك، ثم انقر فوق خيار «الموافقة» Agree في نهاية النافذة.