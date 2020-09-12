«ووتش إي إس».. ساعة ذكية بوظائف للصحة واللياقة البدنية

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت «شركة هونور الصينية» النقاب عن ساعتها الذكية «ووتش إي إس» Watch ES التي تمتاز بوظائف للصحة واللياقة البدنية. وأوضحت الشركة أن الساعة تأتي بشاشة AMOLED قياس 1.64 بوصة، مع ضبط تلقائي للسطوع. ولمراقبة الصحة، تنشئ الساعة بروتوكولات الإجهاد والنوم، كما تقيس التشبع النسبي للأوكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب. وثبتت «هونور» في ساعتها 12 مجموعة تمارين، مع 44 تمريناً، وإرشادات متحركة، فضلاً عن خاصية تتيح التعرف إلى المشي السريع أو الجري. كما تسجل الساعة السعرات الحرارية، في ما تشمل الوظائف الأخرى: إشعارات المكالمات، والرسائل، والطقس، والتحكم في الكاميرا، وتشغيل الموسيقى.