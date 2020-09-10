«فيوسونيك» تُطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيوسونيك» عن إطلاق شاشة جديدة، تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الشاشة الجديدة «Elite XG320U» تأتي بلوحة قياس 32 بوصة وتعمل بدقة 4K، فيما يبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هيرتز، مع دعم تقنية «FreeSync Premium Pro».

وأضافت «فيوسونيك» أن درجة السطوع القصوى بشاشتها الجديدة تبلغ 600 نيت مع دعم معيار «VESA DisplayHDR 600»، مشيرة إلى أن الشاشة تمتاز بتغطية نطاق الألوان «أدوبي» RGB بنسبة تصل إلى 99%.

وأفادت بأنه يمكن الوصول إلى زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية عن طريق وضع «الكمون المنخفض التلقائي» عند توصيل الشاشة عن طريق منفذ «HDMI 2.1»، وبالتالي فإنها توفر العديد من المزايا للاعبين مقارنة باستعمال التلفزيون.