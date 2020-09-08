«سامسونغ» تطلق حاسوباً لوحياً بـ 4 سماعات

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» عن إطلاق حاسوب لوحي جديد من الفئة الأساسية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها زودت الجهاز «Galaxy Tab A7» الجديد بأربع سماعات من «AKG» تدعم تقنية «Dolby Atmos»، مشيرة إلى أنه يتم عرض مقاطع الفيديو والألعاب على شاشة «TFT» قياس 10.4 بوصات وبدقة وضوح (2000 × 1200 بيكسل). وأضافت أنه تم تزويد الحاسوب الجديد بمعالج «كوالكوم Snapdragon 662» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت يمكن توسيعها إلى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة «microSD».

ولفتت الشركة إلى أن الجهاز يشتمل على كاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل مع خاصية التعرف إلى الوجه، فضلاً عن كاميرا رئيسة في الخلف دقتها ثمانية ميغابيكسل.