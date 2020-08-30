إضافة ملف شخصي جديد إلى تطبيق «ديزني+»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يسمح تطبيق «ديزني+» Disney+ بأربع عمليات بث مختلفة للفيديو في الوقت نفسه. ويعني هذا أن بإمكان أربعة أشخاص مشاهدة محتوى مختلف في الوقت ذاته باستخدام حساب واحد، لكن لأن التفضيلات غير موحدة، والمحتوى الذي يرغب أحدهم في مشاهدته لاحقاً قد لا يرغب فيه الآخرون، سمح التطبيق بملفات منفصلة لكل شخص، وإن كانت في النهاية تتبع لحساب واحد، وذلك حتى يستقل كل منهم بتفضيلاته ورغباته. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق وأردت إضافة ملف شخصي جديد إلى حسابك، اتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك الخاص بالتطبيق سواء على جهاز الحاسب أو الهاتف، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة في إصدار الحاسب، وفي نهاية يمين الشاشة في تطبيق الهاتف، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار تحرير الملفات الشخصية، وبعدها انقر فوق زر إضافة ملف شخصي، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل أيقونة الجمع في أعلى يمين النافذة الجديدة، وعندها قم باختيار صورة للملف الشخصي الجديد من بين الصور التي يعرضها لك التطبيق، ثم أضف اسم صاحب الملف الشخصي الجديد وانقر فوق زر «الحفظ» Save، وبعد ذلك تأكد من تحريك المؤشر المجاور لزر «ملف شخصي خاص بالأطفال» Kids Profile من اليسار إلى اليمين إذا كنت تفضل الحد من عدد الأفلام والبرامج التي يشاهدها صاحب الملف الجديد.