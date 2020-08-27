«جيجابايت» تطرح شاشة منحنية لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «جيجابايت» عن إطلاق شاشة جديدة منحنية، تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة (G34WQC) تأتي مزوّدة بلوحة (VA) قياس 34 بوصة ودرجة انحناء (1500R)، فيما تعمل بدقة وضوح (3440 x 1440 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز وزمن الاستجابة واحد مللي ثانية.

وأضافت شركة أن الشاشة تأتي واسعة للغاية، من خلال دعم تقنية (Freesync Premium)، وبالتالي فإنها تلبي متطلبات عشاق الألعاب، مشيرة إلى أن شاشة (G34WQC) تمتاز بتغطية نطاق الألوان (sRGB) بنسبة 120% ونطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة 90% مع دعم معيار (VESA DisplayHDR400). وتشتمل شاشة الألعاب الجديدة على العديد من الوظائف المخصصة للألعاب مثل «Aim Stabilizer» و«Black Equalizer»، إضافة إلى توافر اثنين من سماعات «الستريو» بقدرة اثنين وات.