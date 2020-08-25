التعرف إلى حسابات «إنستغرام» الأقل تفاعلاً

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يمكن لمستخدمي شبكة «إنستغرام» التواصل بسهولة مع الأصدقاء والأصدقاء المشتركين والمعارف وأحياناً مع بعض أصحاب الحسابات غير المعروفين لهم.

وأخيراً، قدمت الشبكة ملمحاً جديداً يساعد المستخدم على إدارة حسابه بشكل أفضل للتفاعل بقوة مع هؤلاء الذين يهتم بهم أكثر من غيرهم. ومن ثم سمحت للمستخدم بالاطلاع على الحسابات التي يقل تفاعله معها، سواء بإبداء الإعجاب بالمنشورات أو التفاعل مع القصص. فإذا كنت مهتماً بالتعرف إلى الحسابات التي تمنحها أقل قدر من الاهتمام في تفاعلاتك عبر «إنستغرام»، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة على هاتفك، ثم انقر فوق أيقونة «ملفك الشخصي» Profile في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق تبويب «الحسابات التي أتابعها» Following أعلى يسار من النافذة الجديدة، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق قسم «أقل الحسابات التي أتفاعل معها»Least Interacted With، وعندها ستظهر أمامك قائمة بالحسابات التي حازت أقل قدر من تفاعلاتك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لتستطيع لو أردت إلغاء المتابعة أو إسكات الحساب.