«يوليفون» تكشف عن هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «يوليفون»، عن إطلاق هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 140 دولاراً (نحو 514 درهماً).

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد (Armor 8) يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقاً لفئتي الحماية (IP68) و(IP69K)، وبالتالي يمكنه تحمل البقاء تحت الماء لفترة أطول دون حدوث أي تلف.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد، تشتمل على شاشة قياس 6.1 بوصات تعمل بدقة (720 x 1560 بيكسل) مع ثقب Waterdrop في منتصف الشاشة من أعلى، كما يوجد «كاميرا سيلفي» بدقة ثمانية ميغابيكسل، بينما توجد الكاميرا الرئيسة الثلاثية على الجانب الخلفي، حيث تعمل العدسة الرئيسة بدقة 16 ميغابيكسل و«كاميرا الماكرو» بدقة خمسة ميغابيكسل ومستشعر العمق بدقة اثنين ميغابيكسل.

وأشارت الشركة إلى أنه يوجد مستشعر لبصمة الأصابع على جانب الهاتف.