«لينوفو» تطلق سماعة رأس لا سلكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «لينوفو» عن سماعة رأس لا سلكية جديدة، مزوّدة بوظيفة إلغاء الضوضاء النشطة، وتعتمد على مشغل «نيوديميوم 40 ملم» يعمل في نطاق تردد يمتد من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، ونطاق ديناميكي يبلغ 110 ديسيبل.

وأفادت الشركة الصينية بأنها تهدف من سماعتها «Yoga Active Noise Cancellation» إلى منافسة أقدم موديلات السماعات، مثل «سوني WH-1000XM4»، و«بوز QuietComfort 35 II».

وأضافت «لينوفو» أن سماعاتها الجديدة تأتي مع ستة «ميكروفونات» لإلغاء الضوضاء المحيطة حتى 30 ديسيبل، فيما تمتد فترة تشغيل البطارية حتى 14 ساعة، مع إيقاف وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة. لكن الشركة لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن فترة تشغيل البطارية مع وظيفة إلغاء الضوضاء.

وبيّنت أن السماعة الجديدة، تمتاز بوزنها الخفيف، الذي لا يتعدى 214 غراماً، مشيرة إلى أنه يتم توصيلها بالهاتف أو الحاسوب عن طريق تقنية «بلوتوث».