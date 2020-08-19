«ريلمي» الصينية تكشف عن هاتف ذكي ببطارية عملاقة

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «ريلمي» الصينية النقاب عن هاتفها الذكي C12 الجديد، الذي يمتاز ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير/‏‏‏ساعة، وتدعم الشحن بقدرة 10 واط.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد الذي يتخذ موقعاً وسطاً بين هاتفيها «C11» و«C15»، يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصات بدقة وضوح «+HD».

ويقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميغابيكسل للرئيسة، ودقة اثنين ميغابيكسل لكل من كاميرا الماكرو، وكاميرا معلومات العمق. أما كاميرا «سيلفي» فتأتي بدقة خمسة ميغابيكسل، كما يوجد على الجهة الخلفية مستشعر بصمة الإصبع.