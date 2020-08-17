إيقاف الحفظ المزدوج للصور في «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تستخدم ميزة «التصوير الديناميكي عالي المدى» High Dynamic Range، المعروفة اختصاراً بـ«وضع HDR Mode» لتحسين جودة الصور في حالات الإضاءة المظلمة أو شديدة السطوع أو التي تجمع بين الاثنين. لكن إذا قام المستخدم بتشغيل وضع «HDR» على هاتف «آي فون»، يتم الحفظ التلقائي للصور الملتقطة مرتين على الجهاز. إحداهما وفقاً لإصدار HDR Version، والأخرى صورة عادية، الأمر الذي يزيد من المساحة التي يتم استقطاعها من ذاكرة الهاتف، لذا فإن المستخدم بحاجة إلى التأكد من أنه لا يحتفظ بالصور العادية. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» ورغبت في التخلص من هذه الصور العادية، حاول اتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى تبويب «الكاميرا» Camera وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «الاحتفاظ بالصور العادية» Keep Normal Photo، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل. ولاحظ أنك لن تشاهد هذا الإعداد في هواتف (iPhone 11) و(iPhone 11 Pro) و(iPhone 11 Pro max).