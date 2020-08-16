«أبل» تكشف عن سوار مع ميزة التحكم بالإيماءات

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

كشفت «شركة أبل الأميركية» النقاب عن السوار Mudra Band لساعتها الذكية «أبل ووتش»، مع ميزة التحكم بالإيماءات التي ترصد الإشارات العصبية، والتعرف إلى حركة الأصابع الفردية.

وأوضحت الشركة أن عملية الاستعمال تتم عن طريق تحريك إصبع واحد أو أكثر؛ حيث تسجل أقطاب كهربائية خاصة الإشارات العصبية التي يرسلها المخ.

ووفقاً للشركة، يدعم السوار فئة الحماية IP56، ومن ثم فهو يقدم حماية جيدة من التأثيرات الضارة للغبار والماء، مع إضاءة LED. وينطبق الشيء نفسه على مستشعر التسارع الخاص به ووحدة «بلوتوث».

ويفترض أن تدوم البطارية الصغيرة سعة 40 مللي أمبير/‏‏ساعة لمدة يومين من الاستخدام. يذكر أن السوار الجديد متوافق مع ساعات «أبل» بدءاً من الجيل الثالث، ومن المقرر طرحه في الأسواق بحلول ديسمبر المقبل.