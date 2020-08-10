خبراء: ملفات «الكوكيز» تتطلب نظرة فاحصة قبل الموافقة عليها

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد خبراء في مركز حماية المستهلك بولاية هيسن الألمانية، أنه يتعين على المستخدم إلقاء نظرة فاحصة على ملفات تعريف الارتباط والمعروفة باسم ملفات «الكوكيز» قبل النقر بالموافقة على تخزينها على الحواسيب.

وحذر الخبراء من أن الكثير من مواقع الـ«ويب» تكون مضبوطة مسبقاً بالموافقة على تخزين ملفات «الكوكيز»، مشيرين إلى أن هناك أحكام قضائية تمنع القيام بذلك صراحة.

وأوضحوا أن ملفات «الكوكيز» تقوم بتخزين بيانات على القرص الصلب الخاص بالمستخدم عند تصفح الـ«ويب»، حتى تتمكن المواقع من التعرف إلى المستخدم، لافتين إلى أن المركز أجرى اختبارات لـ20 موقعاً من المتاجر الإلكترونية الشهيرة، ووجد أن نصف هذه المواقع تتجاهل اللوائح المطبقة، وتعتمد على الإعدادات الافتراضية المربكة، والتي تقوم بتفعيل اختيار ملفات الكوكيز بالكامل.