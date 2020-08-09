التخلص من ملفات الوسائط المحذوفة في «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتسم هواتف «آي فون» بمساحة تخزين محدودة، وسرعة امتلاء هذه المساحة بالتطبيقات وملفات الوسائط. لذا يلجأ المستخدم، أحياناً، إلى زيادة المساحة الفارغة بحذف بعض الصور ومقاطع الفيديو. لكن هذا الحذف لا يعني انتهاء الأمر، فهذه الملفات لاتزال موجودة ضمن قسم الملفات التي ألغيت حديثاً Recently Deleted Section، لكنها لاتزال تشغل مساحة من الذاكرة.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، فإنه يمكنك التخلص من الملفات الموجودة في هذا القسم وتفريغه، من خلال فتح تطبيق «الصور» Photos، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة.

انقر فوق تبويب: «الألبومات» Albums الموجود في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار: «الملفات التي تم حذفها حديثاً» Recently Deleted، وانقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «تحديد» Select أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «حذف الكل» Delete All في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم أكد قرارك بالحذف.