«فيفو» الصينية تقدم هاتفاً بكاميرا أمامية دقة 44 ميغابيكسل

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة فيفو الصينية النقاب عن هاتفها الذكي S7 الجديد، ضمن الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.44 بوصات، وبدقة وضوح (2400×1080) بيكسل، ومعالج (Snapdragon 765G) من «كوالكم»، مع ذاكرة عشوائية سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية (UFS 2.1-Flash) سعة 128 أو 256 غيغابايت.

وزودت «فيفو» هاتفها الذي يزن 170 غراماً، بكاميرتين في الأمام بدقة 44 ميغابيكسل للكاميرا الأساسية الواسعة الزاوية، و8 ميغابيكسل للكاميرا الثانية ذات الزاوية الفائقة الاتساع، مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابيكسل للكاميرا الأساسية، و8 ميغابيكسل للكاميرا الثانية ذات الزاوية الفائقة الاتساع، و2 ميغابيكسل لكاميرا الأسود/‏‏‏الأبيض الثالثة.

كما يعتمد الهاتف على بطارية سعة 4000 مللي أمبير/‏ساعة، يتم شحنها عبر منفذ «USB-» بقدرة 33 واط، ويدعم صيغة الصوت «Hi-Res-Audio» الفائقة الوضوح.