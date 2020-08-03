«بوكت بوك» السويسرية تطلق قارئ كتب إلكترونية

المصدر: لوجانو - د.ب.أ

أعلنت شركة «بوكت بوك» السويسرية Pocketbook عن إطلاق قارئ كتب إلكترونية ملون جديد مزود بتقنية العرض المتطورة Kaleido.

وأوضحت الشركة أن جهازها «كولور» Color الجديد يعتمد على شاشات بلاستيكية لعرض تدرج اللون الرمادي والعرض الملون، وبالتالي يمتاز قارئ الكتب الجديد بوزنه الخفيف، والتباين العالي، والتوفير في استهلاك الطاقة.

وأوضحت «بوكت بوك» أن الشاشة الملونة في الجهاز تدعم 4096 لوناً وتعمل بدقة وضوح 300 بيكسل في البوصة.

ويأتي الجهاز بوزن خفيف لا يتعدى 160 غراماً، وينبض داخله معالج ثنائي النوى يعمل بسرعة (1) غيغاهرتز، في ما تكفي شحنة البطارية بسعة 1900 مللي أمبير/‏‏ساعة، لتشغيله أسابيع عدة في ظروف القراءة العادية. أما سعة الذاكرة الداخلية فتبلغ 16 غيغابايت، ويمكن توسيعها حتى 32 غيغابايت، كما يدعم قارئ الكتب الإلكترونية 29 صيغة مختلفة للملفات، ويمكن توصيل سماعة الرأس اللاسلكية أو مكبر صوت عن طريق تقنية «بلوتوث». وأعلنت «بوكت بوك» أن سعر قارئ الكتب الإلكترونية الجديد يبلغ 199 يورو (نحو 863 درهماً).