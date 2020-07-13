إصلاح توقف حافظة الشاشة في «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في الماضي، كانت حافظة الشاشة Screensavers ضرورية لحماية الشاشات من الضرر الذي قد يصيبها بعد أن يتوقف العمل على الحاسب. لكن رغم أن هذه الميزة لم تعد مهمة في الشاشات الحديثة، فإن حافظة الشاشة تظل ضرورية للحفاظ على المعلومات. وأحياناً لا تبدأ حافظة الشاشة في العمل أو تتوقف عن العمل فجأة دون أن يعرف المستخدم سبباً لذلك. لذا إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» وواجهتك المشكلة نفسها، حاول في البداية تحديث نظام التشغيل، لكن إذا لم يصلح هذا الحل حاول اتباع هذه الخطوات: راجع إعدادات حافظة الشاشة Screensaver settings، ثم الإعدادات الخاصة بحالة السباتSleep settings في الحاسب.

وحاول الحفاظ على نظافة فأرة الحاسب وابعدها عن الأسطح اللامعة. وكذا افصل الأجهزة الطرفية peripherals، وإذا لم يتم حل المشكلة عد لتشغيل الإعدادات الافتراضية لوضع الطاقة. واستخدم مصلح الأخطاء الخاص بالطاقةPower Troubleshooter.

بجانب ضرورة تحديث برامج تشغيل الرسوميات وبرامج الشاشة.