«أمازون» تطلق وظيفة «البروفايل» في Prime Video

المصدر: سياتل - د.ب.أ

كشقت شركة «أمازون» الأميركية عن وظيفة ملفات تعريف المستخدم «البروفايل» الجديدة في خدمة (Prime Video)، على غرار خدمات البث الأخرى.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية إنشاء ملفات تعريفية شخصية وإدارتها داخل حسابه، وبالتالي يمكن مواءمة محتويات ملف التعريف الشخصي حسب الاحتياجات الفردية، حيث ستظهر لكل مستخدم توصيات خاصة به والحالة الحالية للمحتويات التي يتم بثها.

وأضافت أن المستخدم سيتمكن من إنشاء ما يصل إلى ستة ملفات داخل حساب «أمازون»، أي سيتوافر ملف تعريف رئيس، وخمسة ملفات تعريف إضافية.