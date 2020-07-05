تغيير الصورة الافتراضية للملف الشخصي في تطبيق «تيك توك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جذب تطبيق «تيك توك» TikTok اهتمام كثير من الشباب وصغار السن خلال فترة قصيرة، إذ يسمح لهم بإضافة إبداعاتهم الخاصة إلى محتوى الفيديو، واستطاع كثيرون تحقيق شهرة سريعة من خلال التطبيق، ولإضافة الطابع الشخصي إلى الملف الخاص بكل مستخدم، يقدم التطبيق العديد من الوسائل، منها مثلاً إمكانية تغيير صورة الملف الشخصي الافتراضي، أو تحويلها إلى فيديو تصل مدته إلى ست ثوانٍ. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق ورغبت في تغيير الصورة الافتراضية للملف الشخصي، اتبع هذه الخطوات: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية فوق خلفية سوداء، وانقر فوق الأيقونة التي تبدو على شكل شخص في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

ثم انقر فوق زر: تعديل الملف Edit Profile في أعلى النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك، وبعدها انقر فوق الصورة الموجودة، وعندما تظهر أمامك القائمة المنسدلة، انقر فوق أي من الخيارات المتاحة بها، كالتقاط صورة Take A Photo، أو اختيار صورة من بين الصور الموجودة في معرض الصور Select From Gallery.

وإذا رغبت في اختيار صورة من صورك الموجودة بالفعل، سيطلب التطبيق الإذن بالوصول لتطبيق الكاميرا وصورك، وسيطلب منك بعد ذلك اقتصاص الصورة ثم النقر فوق زر: الحفظ Save في أعلى يمين الشاشة.