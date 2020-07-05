«سيسكو» تُدخل تحسينات على حلول «Webex»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيسكو»، أمس، عن إطلاقها تحسينات Webex الأساسية، التي من شأنها أن تساعد الموظفين في تلك المرحلة، وتضم: قدرات الأمان والامتثال، وقدرات تدفق المعلومات الذكية التي يمكن استخدامها لتوفير تجارب متّسقة، والتكامل مع منصة التخزين الذكية Box. بالإضافة إلى ذلك فإن تهيئة تقنية Epic للرعاية الصحية ستمنح المرضى خيارات متعددة، للتفاعل مع مزودي الرعاية الصحية الأساسيين. وقالت نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو الشرق الأوسط وإفريقيا، ريم أسعد: «يُعد الحفاظ على تواصل وإنتاجية الموظفين ورؤساء الدول ومزودي الرعاية الصحية، من أسس عملنا وما نقوم به، ودعمت (سيسكو) ما يقرب من نصف مكالمات الفيديو حول العالم، وأصبحنا ندعم الآن ثلاثة أضعاف العدد المعتاد».