تغيير المدة الافتراضية لابتعاد المستخدم عن الجهاز في «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استطاعت تطبيقات الفيديو، عبر الـ«ويب»، تحقيق نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة، إذ يستطيع من خلالها عشرات الأشخاص الاجتماع في لقاء واحد، مهما تباعدت أماكنهم، فضلاً عن تبادل المستندات.

ومن التطبيقات التي حازت قبولاً واسعاً، خلال الفترة الماضية، تطبيق «زووم» Zoom، الذي يقدم الكثير من المزايا والأدوات، كما أن إصدارته العديدة تناسب معظم نظم التشغيل، وتساير رغبة المستخدم في تعديل الإعدادات للتمتع بالخصوصية وعدم الإزعاج.

ومن ذلك مثلاً: ميزة إظهار أن مستخدم التطبيق بعيد عن الجهاز أثناء الدردشة، بما يجعل الآخرين يلتمسون له الأعذار في عدم التجاوب. ويحدد التطبيق هذه المدة افتراضياً بـ15 دقيقة، لكنه يترك للمستخدم حرية زيادة المدة لتصل إلى ساعة كاملة، أو تقليلها إلى دقيقتين. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الإصدار الخاص بأجهزة «ويندوز»، فإنه يمكنك تغيير المدة الافتراضية من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل كاميرا فيديو.

توجه بعد ذلك إلى أعلى يمين الشاشة، وانقر فوق ترس الإعدادات الرمادي، ثم مرر داخل لوح القوائم يسار الشاشة، حتى تصل إلى تبويب: «الدردشة» Chat، وانقر فوقه.

ستظهر أمامك يمين الصفحة نافذة جديدة، وهنا انتقل إلى القسم الأول فيها، الخاص بـ«إعدادات المحادثة» Chat Settings.

انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار: «إظهار حالتي كغير موجود عندما لا أتفاعل لمدة 15 دقيقة» Show My Status As Away When I Am Inactive For 15 Minutes، ثم اختر المدة المرغوبة من بين الخيارات المتاحة، وهي: دقيقتان، وخمس دقائق، و15 دقيقة، ونصف ساعة، وساعة كاملة.

