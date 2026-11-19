شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، اليوم الخميس، خلال أعمال "أسبوع دبي للمستقبل 2026" توقيع اتفاقية إطلاق "مركز دبي لأبحاث الطب الدقيق" بالتعاون بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"دبي الصحية"، بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتسريع تطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية للأمراض النادرة، من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، والمدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتور عامر شريف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي"، التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بتشكيلها في ديسمبر الماضي لتكون مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وتنطلق هذه المبادرة من "دبي الصحية"، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، من خلال جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤيتها في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يُمكن من تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية.

ويهدف "مركز دبي لأبحاث الطب الدقيق" إلى أن يكون منصة متكاملة تجمع المؤسسات الصحية والجامعات والمراكز البحثية ورواد الأعمال وشركاء التكنولوجيا العالميين، لتعزيز التعاون في مختلف التخصصات، وتسريع تطوير حلول الطب الدقيق وتطبيقها.

وسيعمل المركز على دعم الأبحاث الأساسية والاستكشافية، إلى جانب الأبحاث الإكلينيكية والانتقالية والتطبيقية المتقدمة، ويعزز الوصول إلى أحدث التقنيات والابتكارات العلاجية. كما سيسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة، وتوفير آليات تمويل تحفّز البحث والتطوير والابتكار، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات عملية ذات أثر مجتمعي مستدام، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الصحية اللازمة لدعم تطبيقات الطب الدقيق من الجيل القادم.

وقال خلفان جمعة بلهول: "نعمل من خلال مركز دبي لأبحاث الطب الدقيق، على إنشاء منصة تستقطب نخبة العقول والباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة الداعمة للابتكار في دبي، بهدف تحقيق اكتشافات علمية جديدة وتحويلها إلى تطبيقات تدعم الرعاية الصحية وخدمة الإنسان".

وقال الدكتور عامر شريف: "نعتز بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، التي تواصل دورها في استشراف الفرص المستقبلية وتسريع تبني الحلول المبتكرة، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات والمؤسسات لتحقيق أثر مستدام يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته".

وأضاف:" يجسد هذا المركز نموذج "دبي الصحية" القائم على تكامل الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، ويسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية في دبي من خلال تعزيز الأبحاث السريرية والتطبيقية، وتطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية، لا سيما في مجالات الأمراض النادرة والسرطان، بما يدعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية33" الرامية إلى بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية".

وسيسهم المركز في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار الصحي، وبيئة جاذبة للكفاءات البحثية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، كما سيدعم خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية، لا سيما الأمراض النادرة والأورام، من خلال تطوير حلول علاجية تسهم في الارتقاء بالنتائج الصحية للمرضى.

ويشهد قطاع الطب الدقيق، نمواً متسارعاً على المستوى العالمي مدفوعاً بالتطورات التي تشهدها علوم الجينوم والعلاجات البيولوجية وتحليلات البيانات، مما يعزز توظيف الاكتشافات العلمية في تطوير أساليب التشخيص والعلاج.