«ديل» تطلق شاشتين جديدتين لعشاق الألعاب

المصدر: تكساس - د.ب.أ

أعلنت شركة «ديل» عن إطلاق اثنتين من الشاشات المنحنية الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الشاشة الأولى (S2721HGF) مزوّدة بلوحة (VA) قياس 27 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح (1920 x 1080 بيكسل)، وتعمل بدقة 350 نيت، كما تمتاز بتغطية نطاق الألوان (NTSC) بنسبة 72%.

أما بالنسبة للشاشة الثانية (S2721DGF)، بينت الشركة أنها تأتي بلوحة (IPS) قياس 27 بوصة، وتعمل بدقة وضوح (2560 x 1440 بيكسل)، وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز، فيما تدعم الشاشة الجديدة تقنيي «نفيديا G-Sync» و«FreeSync Premium Pro» من شركة «إيه دي إم».

وأضافت «ديل» أن سعر شاشتها (S2721HGF) المنحنية الجديدة يبلغ 279 دولاراً (1024 درهماً)، في حين يصل سعر الشاشة (S2721DGF) إلى 569 دولاراً (أكثر من 2088 درهماً).