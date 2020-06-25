«موتورولا» تطرح هاتفاً بـ 3 كاميرات خلفية

المصدر: شيكاغو - د.ب.أ

أعلنت شركة «موتورولا» عن إطلاق هاتفها الذكي (Moto G) الجديد، من الفئة الأساسية، بسعر 199 دولاراً (نحو 730 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.4 بوصات، وبدقة وضوح (1520 × 720 بيكسل)، كما يشتمل على كاميرا أمامية لالتقاط صور «السيلفي» بدقة 8 ميغابيكسل، مع كاميرا ثلاثية في الخلف تتألف من عدسة رئيسة بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا «ماكرو» بدقة 2 ميغابيكسل.

وأضافت أنه تم تزويد الهاتف بمعالج «Snapdragon 665»، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، يمكن توسعتها حتى 512 غيغابايت، باستخدام بطاقة «microSD».