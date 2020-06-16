حذف أماكن من قائمة المواقع المفضلة في «خرائط أبل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تطور تطبيق «خرائط أبل» مع طرح نظام التشغيل «آي أو إس 13» لهواتف «آي فون»، ونظام التشغيل «آي بادوس 13» لأجهزة «آي باد». وأضيفت إليه ميزات جديدة، كان من أبرزها قائمة المواقع المفضلة، التي يمكن للمستخدم أن يضمنها أهم المواقع لديه، مثل مكان العمل والمنزل، ومن ثم يستطيع قياس الوقت اللازم للوصول من أي مكان يوجد به إلى أماكنه المفضلة. إلا أن المستخدم قد يرغب في حذف ما يضيفه إلى القائمة، نظراً لتغيير مكان سكنه أو عمله مثلاً. لذلك، يسمح تطبيق الخرائط بعملية الحذف، من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة تضم مسارات عدة.

انقر فوق خيار: «الاطلاع على كل الأماكن» See All، المجاور لقائمة «المواقع المفضلة» Favorites، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة.

مرر داخلها حتى تصل إلى المكان الذي ترغب في حذفه، ثم انقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف «i» يمين هذا المكان. وأخيراً، مرر داخل النافذة حتى تصل إلى قرب نهايتها، وانقر فق خيار: «حذف المكان المفضل» Remove Favorite.