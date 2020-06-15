«إل جي» تطلق شاشات جديدة بخصائص عملية

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «إل جي» عن إطلاق سلسلة الشاشات Ergo الجديدة، التي تمتاز بتقنية فائقة الوضوح والخصائص العملية المريحة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سلسلة الشاشات الجديدة تمتاز بلوحة IPS، التي تحافظ على العينين، مع حامل مريح وموفر في المساحة، وبالتالي فإنها تعتبر من الخيارات المناسبة للأشخاص، الذين يقضون وقتاً طويلاً أمام الحاسوب.

وأضافت أنه يمكن تثبيت الشاشة على حافة المكتب مباشرة بواسطة مشبك لولبي دون فقدان مساحة كبيرة على سطح المكتب، علاوة على إمكانية تمرير «كيبل» التيار الكهربائي عبر الحامل، الذي يتيح أيضاً إمكانية تعديل ضبط الشاشة من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير أو حتى تدويرها بشكل عمودي، مشيرة إلى أنه من خلال الحامل المريح ولوحة الشاشة المحافظة على العينين يتجنب المستخدم آلام الظهر وجفاف العينين أثناء العمل.