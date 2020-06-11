التنبيه عند تلقي الرد على رسائل بريد «آي باد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبحت رسائل البريد الإلكتروني إحدى الوسائل المعتمدة في تسيير الأعمال. لذا فإنه أحياناً قد تكون بعض الرسائل من هذا النوع مهمة جداً للمستخدم، ولا يمكن إغفال الرد عليها لتعلقها بأمور لحظية أو بقرارات مهمة.

ولهذا السبب أتاح نظام التشغيل «آي أو إس» لمستخدمي تطبيق البريد الخاص به الإعدادات اللازمة لتنبيههم إلى تلقي ردود على رسائلهم المهمة، والتواصل معها فوراً، بدلاً من مراجعة التطبيق بين لحظة وأخرى.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد» ورغبت في تنبيهك عند تلقي الرد على رسائلك المهمة، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق البريد على جهازك، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مظروف أبيض ذات حواف زرقاء، ثم افتح الرسالة المرغوب فيها وتوجه إلى شريط الأدوات الموجود في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر فوق أيقونة التنبيهات التي تبدو في شكل راية يمين شريط الأدوات. وبعد ذلك انقر داخل النافذة المنسدلة فوق الخيار الأخير الخاص بـ«التنبيهات» Notify Me، وبموجب ذلك ستتلقى إخطاراً عندما يرد على الرسالة أي شخص من المشمولين فيها.