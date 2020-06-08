«إتش بي» تطلق وحدات فأرة خفيفة الوزن لعشاق الألعاب

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» عن إطلاق وحدات فأرة جديدة خفيفة الوزن، ومزوّدة بإضاءة RGB لعشاق الألعاب.

وأفادت الشركة الأميركية بأن الوحدات الجديدة تمتاز بالتصميم المريح والمستشعرات المناسبة والكلفة المعقولة، مشيرة إلى طرح طرازين منها الأول (Omen Vector)، الذي يأتي بوزن 25 غراماً، بينما الثاني (Omen Vector Essential) بوزن 88 غراماً.

وأوضحت أن الاختلافات بين طرازي الفأرة الجديدة تكمن في المستشعر البصري، حيث تم تزويد الطراز (Omen Vector Essential) بالمستشعر (PixArt PAW-3327) بدقة 7200 نقطة في البوصة، في حين تأتي الفأرة (Omen Vector) بمستشعر (PixArt PMW-3389) وبدقة تصل إلى 16000 نقطة في البوصة، مع الاعتماد على أزرار (D2FC) من شركة Omron، التي تتحمل 20 أو 50 مليون نقرة حسب الموديل.