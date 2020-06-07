التراجع عن أرشفة المحادثات في «واتس أب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يسمح ملمح أرشفة المحادثات في تطبيق «واتس أب» للتراسل الفوري، بإخفاء المحادثة من شاشة المحادثات. وهو أمر قد يلجأ إليه المستخدم مع بعض المجموعات أو بعض جهات الاتصال لتنظيم محادثاته، خصوصاً أنه لا يتم إلغاء هذه المحادثات التي تمت أرشفتها.

لكن أحياناً قد تفرض الظروف على المستخدم التراجع عن هذا الإجراء مع بعض المحادثات في التطبيق، غير أنه ربما لا يعرف كيفية القيام بهذه المهمة.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتس أب» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، اتبع الخطوات التالية للتراجع عن أرشفة المحادثات عبر التطبيق:

افتح تطبيق «واتس أب» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة الهاتف، ثم انقر فوق تبويب المحادثات في أعلى يسار الشاشة، ومرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب «المحادثات المؤرشفة» Archived Chats.

وبعد ذلك انقر فوق التبويب السابق، ثم انقر مع التثبيت فوق المحادثة التي ترغب في إلغاء أرشفتها، ومن ثم انتقل إلى أعلى الشاشة وانقر فوق أيقونة «إلغاء الأرشفة» Un archive Icon.

وبموجب ذلك سيتم إلغاء أرشفة الرسالة وتستطيع مشاهدتها ضمن نافذة المحادثات مجدداً.