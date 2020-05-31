استخدام «ساعة أبل» للتحكم عن بُعد في كاميرا «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تطور تطبيق الكاميرا الخاص بساعة أبل تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وتحسّنت الملامح الأساسية به، وصارت أكثر استجابة لرغبات واحتياجات المستخدم، ومن ذلك مثلاً، قدرة تطبيق الكاميرا في الساعة على التحكم في كاميرا هاتف «آي فون» بشكل تام، إذ لم يعد الأمر يقتصر على التقاط الصور فقط، بل أيضاً تصوير مقاطع الفيديو. إلى جانب دعم ميزات التقريب والتركيز، والتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية، وتشغيل الفلاش والتقاط الصور الحية. ويمكنك اتباع هذه الخطوات لاستخدام «ساعة أبل» للتحكم عن بعد في كاميرا هاتف «آي فون»: افتح تطبيق الكاميرا على «ساعة أبل»، وبموجب ذلك سيتم فتح تطبيق الكاميرا على «آي فون»، وانقر فوق الإطار ذي اللون الأصفر الظاهر على شاشة الساعة، لتقوم بضبط نقطة التركيز في الصورة، واستخدم زر التاج الرقمي Digital Crown الموجود على جانب الساعة لتستخدم ميزة التقريب.

ثم اضغط بشدة فوق منتصف الشاشة، وعلى الفور ستظهر أمامك مجموعة جديدة من أدوات التحكم، كاستخدام الفلاش أو التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية أو التقاط الصور الحية، وانقر فوق زر المؤقت الذي يبدو في شكل أيقونة تحمل رقم ثلاث ثوانٍ (3s) على شاشة الساعة، أو فوق زر الكاميرا لالتقاط الصور، وإذا رغبت في تصوير مقطع فيديو، اضغط مع التثبيت فوق Shutter واتركه عندما ترغب في إيقاف التسجيل.